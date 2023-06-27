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США расширили санкционный список против РФ

Минфин США расширил санкционный список, внеся в него гражданина РФ Андрея Иванов и четыре юрлица, которых в Вашингтоне уличили в связях с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

США расширили санкционный список против РФ
© globallookpress.com

Согласно информации, под санкции попали российская компания ООО «ДМ», фирмы ЦАР Midas Ressources и Diamville Sau, а также дубайская Industrial Resources General Trading. Кроме того в черном списке оказался гражданин РФ Андрей Иванов.

Их всех Вашингтон обвиняет в связи с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, в том числе в финансировании формирования.

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