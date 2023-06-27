Лавров поблагодарил Венесуэлу за поддержку в связи с попыткой мятежа

Глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 27 июня, провел телефонные переговоры с коллегой из Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем. В ходе беседы стороны обсудили международную повестку, сообщается на официальном сайте ведомства.

Лавров выразил признательность Каракасу за принципиальную поддержку и солидарность, проявленную руководством республики на фоне попытки вооруженного мятежа в России.

В МИД уточнили, что в ходе беседы стороны обсудили особенности ключевых совместных проектов.

Кроме того, были подняты актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Лавров и Хиль подтвердили также взаимный настрой на дальнейшее наращивание российско-венесуэльского взаимодействия на различных международных площадках.