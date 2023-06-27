Путин: погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг
Президент России Владимир Путин заявил, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства заявил во время выступления перед сотрудниками силовых ведомств в Кремле.
Глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время вооруженного мятежа экипажей вертолетов и самолета.
Напомним, что президент обращается к силовикам на Соборной площади в Кремле. На месте присутствуют министр обороны Сергей Шойгу, глава Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСБ Александр Бортников.
23 и 24 июня силы ЧВК «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина устроили вооруженный мятеж. Они захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а также колонна техники выдвинулась в сторону Москвы. Позднее, вечером 24 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о переговорах с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ и дальнейшей деэскалации.