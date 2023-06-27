Путин: погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг

Президент России Владимир Путин заявил, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства заявил во время выступления перед сотрудниками силовых ведомств в Кремле.

Глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время вооруженного мятежа экипажей вертолетов и самолета.