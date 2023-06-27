В Совфеде назвали самый перспективный метод сотрудничества с Белоруссией

Самым перспективным механизмом сотрудничества России и Белоруссии является наращивание и синхронизация объемов выпуска высокотехнологичной продукции за счет согласованной научно-технической и промышленной политики двух государств на основе унификации законодательств. Об этом 27 июня рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек Ялалов в ходе совместного мероприятия Торгово-промышленных палат государств на X Форуме регионов России и Белоруссии.

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Как пояснил сенатор, в настоящее время правительств РФ и Белоруссии работают как антикризисные штабы, успешно адаптируя экономики и выстраивая новые торгово-логистические маршруты.

«В ответ на современные вызовы для нашей страны, в том числе на пресловутые западные санкции, мы выработали скоординированные меры стратегического значения, направленные на укрепление потенциала России и Беларуси и дальнейшее развитие Союзного государства» — цитирует «СенатИнформ» Ялалова.

Он констатировал, что союзные программы направлены на облегчение доступа товаропроизводителей из двух стран на рынок Союзного государства. При этом парламентарий заметил, что несмотря на близость, экономики двух стран имеют различия.

«Существуют различия во взглядах на макроэкономику, экономику предприятий, поэтому очень важно найти подходы к сближению наших систем государственного планирования и статистики», — заявил законодатель.