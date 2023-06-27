Пескова попросили рассказать о судьбе бойцов ЧВК «Вагнер», решивших уйти в Белоруссию

Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова поделиться мнением по поводу того, что ждет бойцов ЧВК «Вагнер», которые предпочтут отправиться в Белоруссию вслед за основателем компании Евгением Пригожиным.

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На вопрос, смогут ли они продолжать участвовать в российской спецоперации, Песков ответил: «Не могу детали предоставить».

Ранее в обращении к согражданам 26 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК смогут подписать контракт с Минобороны или другими силовыми ведомствами либо вернуться домой к родным и близким. Путин добавил, что те, кто захочет, смогут уйти в Белоруссию, как он и обещал.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.