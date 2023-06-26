Путин призвал силовиков проанализировать ситуацию с мятежом ЧВК "Вагнер"

«Я собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.