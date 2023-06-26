Путин призвал силовиков проанализировать ситуацию с мятежом ЧВК "Вагнер"
Президент России Владимир Путин призвал руководителей силовых ведомств проанализировать ситуацию, которая сложилась в стране после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что сегодня, 26 июня, Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств. На нем он поблагодарил их «за проделанную работу в течение этих нескольких суток».
«Я собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.
В совещании приняли участие генпрокурор Игорь Краснов, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, Директор Федеральной службы войск нацгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев и председатель СК Александр Бастрыкин.