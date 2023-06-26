Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств

Ранее в понедельник Путин выступил с обращением, в котором вновь высказался о попытке вооруженного мятежа и поблагодарил всех, кто помог урегулировать ситуацию. Выступление продлилось 5 минут 12 секунд. Речь Путина состояла из 509 слов. Наиболее часто в своем выступлении президент использовал производные слов "Россия", "общество", "благодарить", "вместе", "гражданин". Это уже второе обращение главы государства за последние дни по этой теме - первое было утром в субботу, 24 июня. Речь президента тогда продлилась немногим более - 5 минут 30 секунд.