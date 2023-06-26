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Лавров раскрыл детали предложения Лукашенко о помощи в ситуации с «Вагнером»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь в ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» утром в субботу, 24 июня. Такие детали МИД России Сергей Лавров в интервью RT.

Лавров раскрыл детали предложения Лукашенко о помощи в ситуации с «Вагнером»
© РИА Новости

По его словам, в телефонном разговоре Лукашенко предложил оказать помощь и попытаться мирно разрешить ситуацию, чтобы избежать «большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву».

Российский лидер поддержал предложение Лукашенко.

«И результат вам известен», — отметил министр.

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