Лавров раскрыл детали предложения Лукашенко о помощи в ситуации с «Вагнером»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь в ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» утром в субботу, 24 июня. Такие детали МИД России Сергей Лавров в интервью RT.

По его словам, в телефонном разговоре Лукашенко предложил оказать помощь и попытаться мирно разрешить ситуацию, чтобы избежать «большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву».