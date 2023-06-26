В Совфеде заявили, что ЧВК должны подчиняться Минобороны

В условиях конфликтов деятельность ЧВК должна юридически подчиняться Минобороны и регулироваться законом, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он также отметил, что не считает нужным запрещать частные военные компании.

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Я не считаю, что надо запретить деятельность частных военных компаний. Надо принимать закон по ЧВК и там все эти вопросы урегулировать. Самое главное — что они частные, но и как все другие частные компании, предприятия, они действуют по законодательству РФ, — сказал Цеков.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на свой источник в Генпрокуратуре сообщает, что уголовное разбирательство в отношении бизнесмена Евгения Пригожина о попытке организации вооруженного мятежа не закрыто, а предприниматель остается под следствием. Разбирательство ведет следственное управление ФСБ. По данным источника издания, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал Пригожина покончить с собой. По его мнению, командиру ЧВК «Вагнер» Дмитрию Уткину следует поступить также. Ранее Гурулев заявлял, что руководил операциями вагнеровцев в 2014 году.