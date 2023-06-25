Белгородский губернатор рассказал о восстановлении Грайворонского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ближайшее время будет завершена работа по восстановлению Грайворона — из 117 поврежденных домов работы полностью завершены в 96. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в Козинке в результате обстрелов пострадало 177 домовладений, семь из которых не подлежат восстановлению. По его словам, власти приступают там к восстановительным работам.

По его словам, в первую очередь, будут восстанавливаться жилье там, где люди живут постоянно.