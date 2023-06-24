В Кремле рассказали о вечернем разговоре Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что второй, вечерний, разговор Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко был продолжительный, теплый и очень конструктивный. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, диалог глав двух государств был продолжительный, откровенный и теплый.

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Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и Лукашенко условились, что президент Белоруссии будет посредником по урегулированию ситуации. Он сам выступил с подобной инициативой, которое согласовал президент России.

Песков добавил, что Путин также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении, в рамках которого рассказал о сегодняшних событиях.

Ранее Лукашенко и Путин в рамках очередного телефонного разговора обсудили результаты переговоров с главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».