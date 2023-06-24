Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося вечером в субботу телефонного разговора поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за работу, проделанную по урегулированию ситуации вокруг частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

"Сегодня в 9 вечера президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону. Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", - говорится в сообщении.

Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам назвал действия структур ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, заверив, что меры в отношении мятежников будут жесткими.