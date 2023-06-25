В России оценили роль Лукашенко в переговорах с Пригожиным

«Я утром вернулся из Белоруссии. Я видел, с какой радостью и гордостью белорусы вчера услышали новость о проведении переговоров между Лукашенко и Пригожиным, потому что эта ситуация взволновала все ближайшее окружение России, да и весь мир», — поделился Чепа.

Депутат отметил, что действия Лукашенко оказались абсолютно своевременными и правильными.

"Если все договоренности будут выполнены, я не знаю условия этих договоренностей, но мне кажется, что это будет тот толчок, которого нам не хватало для быстрейшего завершения СВО и для мобилизации экономики". Алексей Чепа, депутат Госдумы.

«Поэтому низкий поклон Александру Григорьевичу. Мы все молились за то, чтобы этот инцидент не перерос в конфликт», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что глава государства весь день вел переговоры с Пригожиным о прекращении попытки мятежа в России. В заявлении сказано, что глава ЧВК согласился остановить продвижение колонн техники по территории России.

В свою очередь, Пригожин объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. По его словам, за сутки бойцы «Вагнера» прошли большое расстояние, не дойдя 200 километров до Москвы. Он отметил, что за это время не было пролито «ни одной капли крови» членов группировки.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут неминуемое наказание.