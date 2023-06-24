В Госдуме заявили, что депутаты продолжат работу в штатном режиме

Госдума продолжит работать в штатном режиме, у депутатов много работы, которую невозможно отложить. Об этом ТАСС в субботу сообщил глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский ("Единая Россия").

"Дума будет работать в штатном режиме. У нас много работы, которую нельзя отложить. Мы работаем для людей, в их интересах", - подчеркнул Пинский.

Он также отметил, что в интересах граждан России "инициаторы военного мятежа должны немедленно сложить оружие и прекратить эскалацию напряженности". "Мы боремся за сохранение государственности России, а вагнеровцы, которые все это устроили, фактически стреляют нам в спину", - добавил Пинский.

Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам назвал действия структур ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, заверив, что меры в отношении мятежников будут жесткими. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что депутаты Госдумы, представляя интересы граждан России, выступают за консолидацию сил и поддерживают президента страны Владимира Путина.