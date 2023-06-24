Минпромторг: глава министерства Мантуров не покидал Россию

Глава Минпромторга находится в России, а распространяемая в сети информация о его вылете в Турцию не соответствует действительности, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее пресс-служба кабинета министров сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин находится на рабочем месте и проводит совещания с правительством.

Помощник замглавы Совбеза РФ Олег Осипов заявил, что Медведев остается на своем рабочем месте и не выезжал за пределы Московской области в связи с обстановкой.

Кроме этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в настоящий момент работает в Кремле.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информация о перекрытии движения на въездах и выездах из столицы не является правдивой.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.