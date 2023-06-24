Нарышкин заявил о провале мятежа Пригожина

Утром 24 июня силы ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал "ударом в спину" попытку расколоть общество. Путин добавил, что "все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание". В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.