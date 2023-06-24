Нарышкин заявил о провале мятежа Пригожина

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что попытка устроить вооруженный мятеж является самым страшным преступлением, его невозможно оправдать никакими заслугами прошлого. Его слова приводит ТАСС.
Глава СВР подчеркнул, что к настоящему времени очевидно, что попытка основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина "раскачать общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны" потерпела крах.
Утром 24 июня силы ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал "ударом в спину" попытку расколоть общество. Путин добавил, что "все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание". В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.
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