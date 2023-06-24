Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин в субботу утром, 24 июня, позвонил главе Белоруссии Александру Лукашенко. Российский лидер проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России. Об этом пишет БЕЛТА.

«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», - уточнили в пресс-службе Лукашенко.

Ранее президент России выступил с обращением к российскому народу по поводу ситуации с ЧВК «Вагнер».