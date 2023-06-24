Обращение Путина: Главное

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» выступил с обращением к народу России. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин в своей речи обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа.

Президент рассказал, что ночью говорил с командующими всех направлений: войска сражаются героически.

Глава государства отметил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против России направлена вся военная и информационная машина Запада.

Попытка расколоть общество на фоне сложившейся ситуации является «ударом в спину нашей стране и нашему народу», заявил президент.

Президент подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, так как сейчас решается судьба нашего народа.

Путин напомнил о ситуации, которая возникла в России во время Первой мировой войны. Он пояснил, что власти не дадут повториться расколу в России, защитят народ.

Глава государства пояснил, что будут предприняты действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону.