В МИД напомнили, что у России один главнокомандующий

"Если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно. Только единение. Единение под знамёнами главнокомандующего. Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется!", - выразила мнение Захарова.