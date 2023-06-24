В МИД напомнили, что у России один главнокомандующий

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что у РФ один главнокомандующий - президент Владимир Путин, и призвала объединиться вокруг него и "свое личное отложить на потом". Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно. Только единение. Единение под знамёнами главнокомандующего. Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется!", - выразила мнение Захарова.
Дипломат призвала российских мужчин защищать свои семьи и страну, не поддаваться провокациям, в противном случае все, за что сейчас сражаются, "рассыпется".
"Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с Президентом! Да хранит нас Бог!". - добавила Захарова.
В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.