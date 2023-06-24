Путин отдал приказы всем спецслужбам

Президент России Владимир Путин отдал приказы всем российским спецслужбам. Поручения он отдал во время обращения к Российской армии и гражданам. Трансляция речи главы государства велась в официальном Telegram-канале Кремля.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».