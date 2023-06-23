Главный эндокринолог России рассказал Путину о неандертальцах

Президенту России Владимиру Путину доложили о жизненном укладе древних людей — неандертальцев. О предках современного человека главе государства рассказал главный эндокринолог России Иван Дедов. Фрагмент беседы опубликовал Telegram-канал «Подъем».

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По словам Дедова, неандертальцы вели охотничий образ жизни и основу их рациона составляло мясо. При этом они занимались творчеством, «писали что-то на скалах», отметил он.

Древним людям были присущи такие черты, как сила, смелость и ум, при этом они были доверчивыми и простодушными, добавил Дедов. Указанные качества сохранили в себе народы Крайнего Севера, заключил главный российский эндокринолог.