В МИД пообещали ответить на санкции ЕС против российских журналистов

Москва ответит на санкции Европейского союза (ЕС) против российских журналистов. Под такие рестрикции должны попасть европейские журналисты и чиновники. Такое обещание дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram .

Об 11-м пакете антироссийских санкций, подготовленном Европейским союзом, стало известно ранее 23 июня. Новые ограничения касаются в том числе российских военкоров: Семена Пегова , Евгения Поддубного , Александра Сладкова и Михаила Звинчука. Помимо них, в черный список ЕС попали Михаил Леонтьев , Ольга Белова , Виктор Синеок и Андрей Кондрашов . В рамках нового пакета санкций ЕС также запретил вещание российских каналов RT Balkan, «Царьград», Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехон».

В феврале под санкции попали «Россия Сегодня» и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский, главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова и Александр Коц. Помимо этого, в марте прошлого года ЕС также запретил трансляцию и распространение контента Sputnik и RT на территории Европы. ЕС ввел запрет на вещание RT English, RT UK, RT France и RT Spanish, а также Sputnik на территории всех стран союза.