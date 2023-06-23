Небензя обвинил генсека ООН в игнорировании предупреждений про Каховскую ГЭС

Генсек ООН Антониу Гутерриш проигнорировал письмо Москвы о планах Киева взорвать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), отправленное еще 21 октября 2022 года. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, трансляция которого велась в YouTube-канале организации.

Российский дипломат обвинил Гуттериша в игнорировании всех предупреждений России и выразил разочарование в том, что ООН ничего не сделала, чтобы предотвратить катастрофу.