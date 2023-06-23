США расширили список антироссийских санкций

США расширили черный список россиян, включив в него еще двух граждан РФ — Егора Попова и Алексея Суходолова. Санкции ввели за «вредоносные действия России зарубежом». Их обвиняют в попытке вмешаться в американские выборы и продвинуть своего кандидата во флоридском Санкт-Петербурге в 2019 году, отмечается на сайте Минфина.

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Власти США считают, что Суходолов и Попов — агенты ФСБ, которые также руководили «Антиглобалистским движением России».