США расширили список антироссийских санкций

США расширили черный список россиян, включив в него еще двух граждан РФ — Егора Попова и Алексея Суходолова. Санкции ввели за «вредоносные действия России зарубежом». Их обвиняют в попытке вмешаться в американские выборы и продвинуть своего кандидата во флоридском Санкт-Петербурге в 2019 году, отмечается на сайте Минфина.
Власти США считают, что Суходолов и Попов — агенты ФСБ, которые также руководили «Антиглобалистским движением России».
22 июня Минфин США внес в санкционный список министерство обороны Мьянмы, обвинив его в закупках вооружений у иностранцев, в том числе у российских организаций, находящихся в черных списках. Два банка, предоставляющие услуги по обмену валюты военной хунте страны, тоже были добавлены в список санкций.
Lenta.ru: главные новости