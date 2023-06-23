Минюст РФ внес в реестр иноагентов 7 физлиц и две организации

Минюст РФ внес в реестр иноагентов доцента МГУ Михаила Лобанова, сообщает пресс-служба ведомства.

Минюст уточнил, что Лобанов принимал участие в создании информационных материалов иностранных агентов, выступал против спецоперации, распространял недостоверную информацию о политике и решениях, принимаемых органами публичной власти РФ.

Также в перечень иноагентов попал бизнесмен Леонид Невзлин. Отмечается, что он также принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иноагентов, выступал против спецоперации на Украине, а также распространял недостоверную информацию о политике органов российской власти и выступал в поддержку украинских Вооруженных сил. Невзлин проживает за пределами России, отмечает Минюст.

В список иноагентов включены еще пять человек, а также «Движение сознательных отказчиков» и комьюнити-центр«Действие».