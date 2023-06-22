Путин встретился с выпускниками пермского института

«Владимир Путин провел встречу с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МВД России , МЧС, ФСБ , ФСИН, ФСО и Росгвардии в Большом Кремлевском дворце. В состав приглашенной на прием делегации вошли 20 выпускников из различных вузов, в том числе из Пермского института ФСИН», — рассказали в институте.

Выпускник Пермского института ФСИН России Владислав Хахилев удостоен личной встречи с Президентом Российской Федерации. Он рассказал, что это была знаковая встреча в его жизни. «Было чувство, что ты особенный человек, ведь не каждому выпадает шанс получить напутствие от президента страны, министра обороны и директора ФСИН России. Воспоминания о торжественном приеме в Кремле останутся на всю жизнь, — отметил пермяк.