Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент РФ Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Традиционная церемония прошла в Александровском саду.

Солдаты роты почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с надписью золотыми буквами: "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".

Путин расправил ленты на венке и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

День памяти и скорби

25 октября 2007 года Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.

Закон о ежегодном проведении 22 июня, в День памяти и скорби, всероссийской минуты молчания был подписан главой государства весной 2020 года. Она проходит во всех регионах в 12:15 мск. Это точное время выхода в эфир обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к советским гражданам, в котором он сообщил о нападении Германии на Советский Союз.

На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий.