Путин заявил о готовности России помогать миру в борьбе с опасными инфекциями

Российские специалисты готовы и впредь активно участвовать в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире, важным является наращивание общих усилий в борьбе с ними, заявил президент России Владимир Путин в телеграмме участникам и организаторам IV Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения». Глава государства подчеркнул, что в нынешних непростых международных условиях важно сохранить механизмы многостороннего сотрудничества в сфере борьбы с различными биологическими угрозами.

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Не меньшее значение имеет наращивание коллективных усилий мирового сообщества в борьбе с эпидемиями. Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций в различных регионах мира, — говорится в сообщении.

Весной Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак-Д» для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Разработкой препарата занимался центр имени Гамалеи. Препарат зарегистрирован в форме внутримышечной инъекции. Действующее регудостоверение вакцины будет актуально до начала 2024 года.