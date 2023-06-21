Путин: ВСУ понимают, что у них нет шансов против ВС РФ

"Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.