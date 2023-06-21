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Путин: ВСУ понимают, что у них нет шансов против ВС РФ

Президент РФ отметил мужественность и героизм российских бойцов

Украинские военные понимают, что у них нет шансов против мужественных и героических бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ, убежден президент России Владимир Путин.

"Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

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