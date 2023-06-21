В Японии рассказали о принципах построения отношений с Россией

«Я без сомнений уверен в подавляющем превосходстве России. Западная пресса изо дня в день сообщает о "продвижении Украины" и "поражении России". Почему есть такие сообщения, которые игнорируют реальность? Дело в том, что есть люди, которые извлекают выгоду из таких заявлений», — сказал он.