В Госдуме предложили увеличить выплаты донорам

В Госдуме обсуждают увеличение выплат для доноров, а также возможность заменить иностранные лекарства, которые делают на основе компонентов крови, отечественными аналогами. Об этом рассказала член комитета ГД по охране здоровья Тамара Фролова.

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Эксперт пояснила, что донорская кровь и ее компоненты необходимы не только для оказания плановой и экстренной медицинской помощи, но и для производства современных лекарств. Поэтому необходимо популяризировать донорство в обществе. Она добавила, что заготовка донорской крови выросла в стране, но актуальность этого вопроса не снижается.

В настоящее время доноры получают денежные выплаты за сдачу крови. Но, по словам Фроловой, стоит пересмотреть размер этих выплат, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Педиатр-иммунолог Андрей Продеус сообщил, что самые распространенные случаи, когда возникает необходимость в донорской крови, связаны с травмами, различными операциями, сопряженными с большой кровопотерей, а также гематологические заболевания, передает Nation news.