Главное из заявления Дмитрия Пескова: Украина, Сирия, США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга ответил на вопрос о возможности переговоров с Украиной и обмене пленными, оценил отношения США и Китая и высказался о сирийском урегулировании. «Рамблер» собрал главные тезисы из выступления официального представителя Кремля.

Диалог с Украиной

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Президент России Владимир Путин готов к диалогу и контактам по урегулированию украинского кризиса, но нынешняя позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам. Весьма и весьма продуктивный разговор состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться», - пояснил он.

При этом Песков констатировал, что «в условиях той позиции, которую сейчас занимает украинский режим», пока вряд ли можно говорить о результативных переговорах.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. При этом украинская сторона приостановила переговоры о мире, которые были начаты в первые дни СВО. А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России.

Отношения США и Китая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Россия не умаляет значение выстраивания более предсказуемых отношений между Китаем и США, при этом уровень партнерства Москвы и Пекина позволяет утверждать, что они не будут направлены против нашей страны.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами.

«И тем более вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и США. Но уровень отношений стратегического партнерства с Китаем позволяет быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны», - отметил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего официального визита в Китай заявил о том, что Штаты не поддерживают независимость Тайваня и не планируют вступать в конфликт с Пекином. Он также призвал оставить в прошлом историю со сбитым китайским аэростатом.

Обмен пленными

Тема обмена военнопленными между Россией и Украиной очень деликатная и работа по этому вопросу «должна вестись в тишине», заявил Дмитрий Песков, отвечая сегодня на соответствующий вопрос журналистов.

«Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная, это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине», - пояснил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что в Киеве поделили своих военнопленных на категории по приоритетности обмена. Так, в первую очередь предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

Публикация NYT об экс-полковнике СВР

Также пресс-секретарь президента России отказался комментировать озвученную New York Times информацию о якобы готовившемся в 2020 году покушении на экс-полковника Службы внешней разведки Александра Потеева, отмечает ТАСС.

«Нет, не могу никак прокомментировать, я не понимаю, о чем там идет речь», - пояснил он.

Ранее газета New York Times сообщила, что Россия в 2020 году якобы готовила покушение Александра Потеева, перешедшего на сторону ЦРУ.

Сирийское урегулирование

Москва продолжает прилагать усилия для урегулирования ситуации в Сирии, однако не стоит предаваться завышенным ожиданиям по поводу встречи в Астане по этому вопросу, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это продолжение пути, очень длинного пути. Разумеется, не стоит предаваться завышенным ожиданиям, но работа продолжается и будет продолжаться», - цитирует его «Российская газета».