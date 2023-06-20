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Рабочая группа не нашла оснований для передачи Крыма Украине в 1954 году

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что рабочая группа не нашла оснований для передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Рабочая группа парламента рассмотрела предшествующие передаче Крыма события и факты нарушений законодательства СССР. Константинов подчеркнул, что не было найдено «ни одного основания».

В частности, группа отвергла версию о необходимости передачи Крыма для его восстановления от послевоенной разрухи. Статистика свидетельствует, что экономика полуострова была полностью восстановлена еще до 1954 года, рассказал Константинов.

«Мы будем добиваться отмены всех актов 1954 года, оформивших этот произвол», - заявил он.

В мае Константинов поручил депутатам составить обращение в Конституционный суд (КС) России с просьбой отменить акт 1954 года о передаче Крыма от РСФСР УССР.

«Вопрос с Крымом, мы считаем, закрыт окончательно»

По словам главы парламента, крымские власти откладывали обращение в КС, «жалея чувства отдельных товарищей», но «настало время поставить в этом деле точку». Константинов назвал процесс передачи Крыма Украине «политически ничтожным политико-правовым недоразумением», «осуществленным с грубейшим нарушением» Конституции СССР.

Крым был передан УССР в феврале 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР. Решение объяснили «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной».

В 2015 году в ответе Генпрокуратуры на запрос лидера «Справедливой России» Сергея Миронова также указали, что передача Крыма противоречила советскому законодательству.

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