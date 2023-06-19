В Совфеде ответили на "предупреждение" ЕС о выборах в новых регионах
Страны Запада запустили кампанию по попыткам дискредитации выборов в единый день голосования, заявила член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано раскритиковал решение Центризбиркома РФ назначить выборы в новых регионах на 10 сентября и предупредил, что все причастные к организации выборов "столкнутся с последствиями".
"Расцениваем содержащиеся в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей угрозы как неприкрытую попытку давления на ЦИК России и попытку вмешаться в подготовку и проведение выборов в субъектах Российской Федерации", - приводит слова Павловой Telegram-канал Комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
Сенатор считает, что подобные комментарии и тем более угрозы со стороны западных официальных лиц неприемлемы.
"Россия проводит на своей территории выборы в соответствии с национальным законодательством. Любые попытки вмешаться в электоральные процессы в нашей стране и повлиять на волеизъявление граждан будут пресекаться", - добавила она.