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В Совфеде ответили на "предупреждение" ЕС о выборах в новых регионах

Страны Запада запустили кампанию по попыткам дискредитации выборов в единый день голосования, заявила член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

В Совфеде ответили на "предупреждение" ЕС о выборах в новых регионах
© РИА Новости

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано раскритиковал решение Центризбиркома РФ назначить выборы в новых регионах на 10 сентября и предупредил, что все причастные к организации выборов "столкнутся с последствиями".

"Расцениваем содержащиеся в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей угрозы как неприкрытую попытку давления на ЦИК России и попытку вмешаться в подготовку и проведение выборов в субъектах Российской Федерации", - приводит слова Павловой Telegram-канал Комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

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Сенатор считает, что подобные комментарии и тем более угрозы со стороны западных официальных лиц неприемлемы.

"Россия проводит на своей территории выборы в соответствии с национальным законодательством. Любые попытки вмешаться в электоральные процессы в нашей стране и повлиять на волеизъявление граждан будут пресекаться", - добавила она.

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