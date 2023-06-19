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В Кремле пообещали продолжить диалог с Африкой по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог по инициативам африканской мирной миссии продолжится на саммите Россия-Африка. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле пообещали продолжить диалог с Африкой по Украине
© ТАСС

Саммит пройдет в конце июля 2023 года в Санкт-Петербурге.

Песков подчеркнул, что среди предложений африканской миссии «есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться».

Россия и Украина ранее согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного разрешения украинского кризиса.

В делегацию вошли представители Египта, Коморских островов, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Глава ЮАР Сирил Рамафоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.

16 июня члены миссии побывали на Украине, 17 июня они встретились с Путиным в Санкт-Петербурге.

Миссия представила предложение по урегулированию, состоящее из десяти пунктов. Среди них - деэскалация боевых действий, безотлагательное начало переговоров, освобождение военнопленных и возвращение детей в семьи.

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