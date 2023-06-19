Депутат Госдумы рассказал о мерах социальной поддержки граждан в России

Депутат Исаев: президент России выстраивает систему защиты социально уязвимых граждан
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член совета Государственной Думы Андрей Исаев рассказал, как президент России Владимир Путин сделал страну одним из лидеров по уровню социальной защищенности граждан.
"Россия с 1993 года по Конституции является социальным государством. В 90-е годы я участвовал в профсоюзном движении. Нам приходилось организовывать массовые акции, когда люди не просто требовали повышения зарплаты, а требовали ее хотя бы заплатить, так как задолженности по зарплате не выплачивали по несколько месяцев. Целый ряд пособий оставался на позорно низком уровне", - отметил Исаев.
Депутат отметил, что Владимир Путин последовательно развернул политику, направленную на создание настоящего социального государства в России.
"В 2000 году президент первый раз подписал закон о повышении МРОТ. Далее он ежегодно повышался. Сейчас в Конституции закреплена норма, по которой МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Пенсии в России ежегодно индексируются не менее чем на 1000 рублей. Также президент последовательно выстраивает систему поддержки семей с детьми. Сейчас меры поддержки сведены в универсальное пособие, когда женщина получает выплаты с момента постановки на учет на ранних сроках беременности до достижения ребенком 18 лет", - сказал Исаев.
По его словам, в России принимаются меры, чтобы человек мог получать все виды социальных выплат в режиме одного окна.
"Есть пособия, когда не нужно даже никаких заявлений. В случае, когда для получения пособия требуется заявление, фонд сам связывается с органами государственной власти и получает все необходимые подтверждающие документы. Проводится последовательная работа по построению в России системы социальной защиты. Она направлена на тех, кто нуждается в помощи государства", - сказал депутат.
Исаев подчеркнул, что в России существует целый ряд программ для адаптации молодежи.
"В Госдуме в первом чтении принят новый закон о занятости, предполагается, что работодатели будут получать денежные выплаты за трудоустройство молодых специалистов. Отдельная программа - это вывод людей из состояния бедности. В России заработал социальный контракт, направленный на то, чтобы вывести человека из состояния бедности. Деньги даются на открытие собственного дела, получение специальности квалификации, переезд к новому месту работы", - заключил Исаев.
Напомним, 19 июня 2000 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда".