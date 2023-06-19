Депутат Госдумы рассказал о мерах социальной поддержки граждан в России

"В 2000 году президент первый раз подписал закон о повышении МРОТ. Далее он ежегодно повышался. Сейчас в Конституции закреплена норма, по которой МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Пенсии в России ежегодно индексируются не менее чем на 1000 рублей. Также президент последовательно выстраивает систему поддержки семей с детьми. Сейчас меры поддержки сведены в универсальное пособие, когда женщина получает выплаты с момента постановки на учет на ранних сроках беременности до достижения ребенком 18 лет", - сказал Исаев.