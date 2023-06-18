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Песков сообщил об обсуждении расширения БРИКС

Тема расширения БРИКС будет обсуждаться на саммите в августе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков сообщил об обсуждении расширения БРИКС
© ТАСС

«Участники БРИКС будут это обсуждать», — сказал он, добавив, что в данный момент есть определенные нюансы в ряде вопросов: какой формат выбрать для расширения, стоит ли его принимать и другие. Однако эта тема будет в повестке, заверил Песков.

Он указал, что многие страны заявили о намерении присоединиться к БРИКС, и это свидетельствует о международном авторитете данного объединения. Россия удовлетворена таким интересом со стороны других государств.

Песков также заявил о потенциале торгово-экономического сотрудничества Москвы с арабскими странами. По его словам, у России давние и очень тесные отношения с «арабским миром»: она помогала им в промышленной сфере, влияла на становление национальной экономики, на налаживание медицины, образования и многое другое.

Пресс-секретарь президента РФ заверил, что это сотрудничество продолжится.

«Россия будет продолжать это делать. Мы заинтересованы. Мы считаем, что арабские страны - это наши друзья, наши партнеры», — заявил он, добавив, что весь потенциал российско-арабских отношений еще не раскрыт.

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