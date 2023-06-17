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Песков заявил, что задача демилитаризации Украины фактически выполнена

Задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, Киев использует все меньше собственного оружия, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

Песков: задача демилитаризации Украины фактически выполнена
© ТАСС

"Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО (специальной военной операции - прим. ТАСС). И, как вчера сказал [президент России Владимир] Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", - сказал представитель Кремля.

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