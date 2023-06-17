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Умер экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин

Экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает издание «Онлайн Тамбов.ру».

По данным источника издания, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Информацию о смерти подтвердили власти региона.

«Все, кто когда-либо работал с Олегом Ивановичем Бетиным, единодушны во мнении – он всегда оставался патриотом Тамбовщины и примером служения интересам своих земляков», - написал в Telegram-канале глава Тамбовской области Максим Егоров.

Олег Бетин родился 25 августа 1950 года в Тамбове. В 1972 году окончил ТИХМ, был первым секретарем горкома КПСС города Котовска.

В 1995 году указом Ельцина был назначен главой администрации Тамбовской области, но затем покинул пост. Впоследствии Бетин руководил регионом с 1999 до 2015 года, когда подал в досрочную отставку.

В минувшем мае президент России Владимир Путин наградил Олега Бетина Орденом Дружбы - за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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