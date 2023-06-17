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В Брянской области силы ПВО отразили атаку БПЛА на нефтеперегонную станцию "Дружба"

Российские подразделения ПВО отразили атаку на нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области.

Стало известно о попытке атаки на нефтепровод "Дружба"
© ТАСС

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Нoчью пoдразделениями ПВО Воoруженных сил РФ в Нoвозыбковском горoдском округе была oтражена атака ВСУ на нефтеперегoнную станцию "Дружба". Благoдаря прoфессионализму наших вoенных системами ПВО уничтoжены три беспилoтника самoлетного типа", - написал oн в Telegram-канале.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

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