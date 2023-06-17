Названы самые обсуждаемые персоны ПМЭФ

Brand Analytics назвал топ-10 самых обсуждаемых в русскоязычных соцмедиа персон в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

С большим отрывом в рейтинге лидирует президент России Владимир Путин — более 34,7 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-23. На второй месте — мэр Москвы Сергей Собянин, получивший 5,7 тысячи упоминаний. Тройку замыкает нейросеть, названная в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в рамках ПМЭФ она упоминалась 5,2 тысячи раз.

Глава Сбербанка Герман Греф получил более пяти тысяч упоминаний в соцмедиа и занял четвертую строчку рейтинга, поднявшись в нем на шесть позиций к прошлому году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также вошел в топ-5 с 4,6 тысячи упоминаний.

На шестом месте единственная женщина в рейтинге — глава Центробанка Эльвира Набиуллина с 4,5 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-23. Седьмое место занят министр финансов Антон Силуанов с 3,6 тысячи упоминаний в соцмедиа, а помощник президента Максим Орешкин стал девятым с 2,7 тысячи упоминаний.

Восьмую строчку рейтинга занят певец Григорий Лепс с 3,3 тысячи упоминаний). Замыкает топ-10 врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин с 2,7 тысячи упоминаний, в прошлом году он занимал вторую позицию рейтинга.