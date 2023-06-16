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Лавров заявил, что в БРИКС запущен процесс согласования позиций о расширении союза

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью RT, что процесс согласования позиций участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) о расширении союза запущен. Министр назвал "сильными" конкретных кандидатов на вступление в объединение.

Лавров: БРИКС начал согласовывать возможность расширения союза
© РИА Новости

Он указал, что речь идет об Алжире, Египте, Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Эти четыре страны, как отметил дипломат, являются лидерами арабского и исламского мира. По его мнению, их вхождение в БРИКС несомненно бы "обогатило" союз.

"Мы были бы готовы искать решение достаточно быстро. Другое дело, что в БРИКС существует правило консенсуса. И сейчас, учитывая те обращения, которые вы упомянули и которые поступают с других континентов, в БРИКС запущен процесс согласования позиций относительно расширения", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о намерениях некоторых арабских государств стать членами БРИКС.

Он добавил, что на предстоящем саммите объединения, который состоится в Южно-Африканской Республике в августе, "лидерам будут доложены соображения экспертов о том, как в этом вопросе двигаться дальше".

Ранее депутат Государственной думы РФ Станислав Наумов отметил, что желание Египта вступить в БРИКС является важным сигналом для России. 14 июня посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет направил заявку на вступление в межгосударственное объединение пяти стран (БРИКС), куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и других. С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Последний 14-й саммит БРИКС состоялся 24 июня 2022 года в Китае.

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