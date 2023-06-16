Лавров: БРИКС начал согласовывать возможность расширения союза

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью RT, что процесс согласования позиций участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) о расширении союза запущен. Министр назвал "сильными" конкретных кандидатов на вступление в объединение.

Он указал, что речь идет об Алжире, Египте, Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Эти четыре страны, как отметил дипломат, являются лидерами арабского и исламского мира. По его мнению, их вхождение в БРИКС несомненно бы "обогатило" союз.

"Мы были бы готовы искать решение достаточно быстро. Другое дело, что в БРИКС существует правило консенсуса. И сейчас, учитывая те обращения, которые вы упомянули и которые поступают с других континентов, в БРИКС запущен процесс согласования позиций относительно расширения", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о намерениях некоторых арабских государств стать членами БРИКС.

Он добавил, что на предстоящем саммите объединения, который состоится в Южно-Африканской Республике в августе, "лидерам будут доложены соображения экспертов о том, как в этом вопросе двигаться дальше".

Ранее депутат Государственной думы РФ Станислав Наумов отметил, что желание Египта вступить в БРИКС является важным сигналом для России. 14 июня посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет направил заявку на вступление в межгосударственное объединение пяти стран (БРИКС), куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.