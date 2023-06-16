Песков объяснил слова Путина «хрен им» в адрес НАТО

Фраза «хрен им» президента России Владимира Путина по поводу переговоров с США по сокращению ядерных вооружений не значит, что Москва отказывается от такого диалога с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия готова вести переговоры», — сказал он.

Также, по словам Пескова, далеко не все на Западе разделяют чувства русофобии и если говорить о противостоянии, то оно идет не с партнерами, а с оппонентами.