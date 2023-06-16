Песков объяснил слова Путина «хрен им» в адрес НАТО
Фраза «хрен им» президента России Владимира Путина по поводу переговоров с США по сокращению ядерных вооружений не значит, что Москва отказывается от такого диалога с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Россия готова вести переговоры», — сказал он.
Также, по словам Пескова, далеко не все на Западе разделяют чувства русофобии и если говорить о противостоянии, то оно идет не с партнерами, а с оппонентами.
Ранее Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО и альянс об этом знает. Также он указал, что они все время «склоняют» РФ к тому, чтобы Москва начала переговоры по сокращению ядерного оружия.
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