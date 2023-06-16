Минюст признал иноагентами режиссера Манского и политика Шлосберга

Отмечается, что Манский, проживающий за границей, выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, высказывался в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении граждан России, отождествлял РФ

с нацистской Германией, а также «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников».

Включенный в реестр иноагентов Шлосберг, как утверждается, выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о решениях властей Российской Федерации и проводимой ими политике.