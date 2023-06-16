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Минюст признал иноагентами режиссера Манского и политика Шлосберга

Министерство юстиции России признало иностранными агентами режиссера Виталия Манского и политика Льва Шлосберга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст признал иноагентами режиссера Манского и политика Шлосберга
© ТАСС

Отмечается, что Манский, проживающий за границей, выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, высказывался в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении граждан России, отождествлял РФ

с нацистской Германией, а также «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников».

Включенный в реестр иноагентов Шлосберг, как утверждается, выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о решениях властей Российской Федерации и проводимой ими политике.

Кроме того, иноагентами признали экономиста Сергея Алексашенко, журналисток Светлану Прокопьеву и Юлию Парамонову, а также информационный портал «ВЕСЬМА» и фонд «Свободная Якутия».

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