В России отреагировали на приглашение Индии в НАТО

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в ответ о намерении Североатлантического альянса пригласить Индию заявил, что НАТО не является всемирным блоком. Об этом сообщает ТАСС.
"НАТО — это Североатлантический блок, не всемирный блок", - сказал Ушаков.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх проведет переговоры с коллегами из США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Встреча с Остином состоится 5 июня, на следующий день Сингх встретится с немецким министром. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество в сфере обороны с фокусом на промышленную кооперацию. До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине нельзя обещать скорое вступление в НАТО, потому что на самом деле в ближайшее время этого не произойдет.
Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, Уоллес сослался на сохраняющиеся разногласия между членами Альянса. Он сказал, что НАТО, как и ЕС, не должно повторять ошибок прошлого, давая чрезмерные обещания таким кандидатам, как Украина.