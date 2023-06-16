В России отреагировали на приглашение Индии в НАТО

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх проведет переговоры с коллегами из США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Встреча с Остином состоится 5 июня, на следующий день Сингх встретится с немецким министром. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество в сфере обороны с фокусом на промышленную кооперацию. До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине нельзя обещать скорое вступление в НАТО, потому что на самом деле в ближайшее время этого не произойдет.