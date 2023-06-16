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Помощник президента РФ Ушаков о приглашении Индии: НАТО не является мировым блоком

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в ответ о намерении Североатлантического альянса пригласить Индию заявил, что НАТО не является всемирным блоком. Об этом сообщает ТАСС.

В России отреагировали на приглашение Индии в НАТО
© ТАСС

"НАТО — это Североатлантический блок, не всемирный блок", - сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх проведет переговоры с коллегами из США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Встреча с Остином состоится 5 июня, на следующий день Сингх встретится с немецким министром. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество в сфере обороны с фокусом на промышленную кооперацию. До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине нельзя обещать скорое вступление в НАТО, потому что на самом деле в ближайшее время этого не произойдет.

Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, Уоллес сослался на сохраняющиеся разногласия между членами Альянса. Он сказал, что НАТО, как и ЕС, не должно повторять ошибок прошлого, давая чрезмерные обещания таким кандидатам, как Украина.

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