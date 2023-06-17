В Кремле рассказали о границах «санитарной зоны» на Украине

Размеры "санитарной зоны" или "санитарного кордона" на Украине будут зависеть от дальности украинских вооружений, от которых надо обезопасить российскую территорию. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, очерчены ли возможные границы такой зоны.

"Нет, это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние", - сказал представитель Кремля. "Основная цель понятна: чтобы они этими вооружениями не доставали до российских граждан", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли дедлайн, после которого начнется создание такой "санитарной зоны", Песков отметил, что по сути этот процесс ведется "уже полтора года". "Не может быть ни новой, ни старой ["санитарной зоны"], она может быть только одна. [Это продолжение] той работы, которая ведется", - подчеркнул пресс-секретарь президента.