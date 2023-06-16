Путин прокомментировал атаки на Кремль и Белгородскую область

Атаки на Кремль и Белгородскую область являются попытками спровоцировать Москву на серьезные ответные действия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форме (ПМЭФ), трансляция доступна на Rutube.

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«Все просто ждут, что мы начнем кнопки наживать. Нет такой необходимости, потому что противник на линии фронта успехов не имеет», — пояснил глава государства.

Он добавил, что в ответ Россия будет спокойно реагировать и бороться с этим. В случае продолжения атак по российской территории, добавил президент, будет рассмотрена возможность создания санитарного кордона.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Тогда два дрона были выведены из строя российскими военными. В Кремле произошедшее сочли «спланированной террористической акцией».

22 мая ВСУ в течение нескольких часов обстреливали Белгородскую область. Затем на территорию Грайворонского округа со стороны Украины зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В результате бойцы противника были ликвидированы.

Утром 30 мая Москву атаковали украинские беспилотники, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте.