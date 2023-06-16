Медведев прокомментировал отказ Украине во вступлении в НАТО во время конфликта

Для нынешних властей Украины конфликт с Россией будет перманентным. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, но подчеркнул, что двери в альянс для Киева остаются открытыми. Комментируя это, Медведев напомнил, что России Украина в Североатлантическом альянсе не нужна.

«Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства в сохраняется в нынешнем виде», — заявил он.

По словам зампреда Совбеза, из этого следует, что для украинских властей конфликт будет продолжаться.

«А новый политический режим в Киеве (если он вообще будет существовать) в НАТО точно не попросится», — заключил Медведев.

8 июня Медведев, отвечая на слова экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена об отправке войск на Украину, заявил. что тот «впал в доктринерское слабоумие». Зампред Совбеза призвал спросить население стран альянс, желает ли оно войны с Россией.