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В Кремле высказались о намерениях Макрона и Шольца поговорить с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о намерении главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле высказались о планах Макрона и Шольца поговорить с Путиным
© globallookpress.com

«И господин Шольц, и господин Макрон — они неоднократно об этом заявляют и, конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении», — сказал Песков.

На прошлой неделе канцлер ФРГ заявил, что планирует в ближайшее время поговорить по телефону с Путиным.

26 мая Шольц уже говорил, что планирует новый телефонный разговор с российским лидером. После этого Песков заявил, что Путин остается открытым для диалога.

В январе Шольц заявлял, что продолжит телефонные разговоры с президентом России, назвав их важными.

В свою очередь, Макрон в июне говорил, что не исключает возможности новых телефонных разговоров с Путиным.

Французский лидер также напомнил, что с начала украинского конфликта он неоднократно разговаривал с Путиным.

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