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Песков заявил, что Путин на ПМЭФ даст оценку экономике РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ может дать оценку экономике России и очертить основные перспективы. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

Песков: Путин на ПМЭФ даст оценку экономике РФ
© РИА Новости

По его словам, Путин готовит «объемную речь».

«Можно ожидать в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год», — сказал он.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что желание управлять структурной перестройкой экономики сверху является понятным, однако его реализация может грозить подавлением частных инвестиций и возвратом к плановой экономике.

Глава ЦБ РФ отметила, что структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось, а худшие прогнозы при этом не оправдываются, но риски пока сохраняются.

Она подчеркнула, что главным фактором, позволяющим преодолевать трудность, является адаптация тысяч предприятий, которые, как указала Набиуллина, оказались «очень гибкими и проворными».

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